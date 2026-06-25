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Производителям спиртосодержащей продукции ужесточили правила работы

Государственная Дума приняла закон, который ужесточает регулирование оборота спиртосодержащей продукции.

Государственная Дума приняла закон, который ужесточает регулирование оборота спиртосодержащей продукции. Новые нормы должны закрыть пробелы в контроле за производителями и снизить риск появления на рынке нелегальной продукции.

Документ касается требований к участникам рынка, которые работают со спиртосодержащими товарами. По данным нижней палаты парламента, закон направлен на совершенствование правил производства и оборота такой продукции. Это отдельный блок регулирования, который связан не только с алкогольным рынком, но и с товарами, где спирт используется как компонент.

Главный смысл поправок — усилить ответственность и контроль там, где продукция может уходить из легального оборота или использоваться не по заявленному назначению. Такие схемы опасны для бюджета, добросовестного бизнеса и потребителей, поскольку нелегальный товар может попадать в розницу без нормального учета и проверки.

После принятия Госдумой документ должен пройти дальнейшие стадии законодательной процедуры. Если закон вступит в силу, производителям придется работать по более жестким правилам, а контролирующие органы получат дополнительные основания для проверки оборота спиртосодержащей продукции.

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