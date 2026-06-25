Производителям спиртосодержащей продукции ужесточили правила работы

Государственная Дума приняла закон, который ужесточает регулирование оборота спиртосодержащей продукции. Новые нормы должны закрыть пробелы в контроле за производителями и снизить риск появления на рынке нелегальной продукции.
Документ касается требований к участникам рынка, которые работают со спиртосодержащими товарами. По данным нижней палаты парламента, закон направлен на совершенствование правил производства и оборота такой продукции. Это отдельный блок регулирования, который связан не только с алкогольным рынком, но и с товарами, где спирт используется как компонент.
Главный смысл поправок — усилить ответственность и контроль там, где продукция может уходить из легального оборота или использоваться не по заявленному назначению. Такие схемы опасны для бюджета, добросовестного бизнеса и потребителей, поскольку нелегальный товар может попадать в розницу без нормального учета и проверки.
После принятия Госдумой документ должен пройти дальнейшие стадии законодательной процедуры. Если закон вступит в силу, производителям придется работать по более жестким правилам, а контролирующие органы получат дополнительные основания для проверки оборота спиртосодержащей продукции.
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