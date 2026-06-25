Производителям спиртосодержащей продукции ужесточили правила работы

Документ касается требований к участникам рынка, которые работают со спиртосодержащими товарами. По данным нижней палаты парламента, закон направлен на совершенствование правил производства и оборота такой продукции. Это отдельный блок регулирования, который связан не только с алкогольным рынком, но и с товарами, где спирт используется как компонент.