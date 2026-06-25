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Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений ВСУ за неделю

Восемь вражеских укреплений, пять из которых являлись пунктами управления беспилотниками, поражены за неделю расчётами крылатых дронов «Молния» группировки «Север», сообщил командир взвода с позывным Кредо.

Восемь вражеских укреплений, пять из которых являлись пунктами управления беспилотниками, поражены за неделю расчётами крылатых дронов «Молния» группировки «Север», сообщил командир взвода с позывным Кредо.

Об этом Кредо рассказал РИА Новости.

По его словам, точными ударами удалось существенно сократить количество вражеских дронов в зоне создания буферной зоны. Операторы беспилотников ведут воздушную разведку и нейтрализуют цели круглосуточно.

«Расчёт крылатых дронов “Молния-2” из 352-го полка за неделю успешно поразил восемь укреплений противника», — сообщил командир взвода.

Он также подчеркнул, что непрерывная работа позволяет эффективно уничтожать как инженерные сооружения, так и живую силу ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие с помощью ударного FPV-дрона на оптоволокне уничтожили американский мобильный зенитно-ракетный комплекс BRAWLR в Харьковской области.