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ВС России уничтожили засаду украинского «ждуна» на Сумском направлении

Дроноводы «Севера» уничтожили беспилотник-ждун ВСУ на Сумском направлении.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 25 июн — РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили засаду украинского дрона- «ждуна» на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Дорожник.

«Противник всячески пытается нанести огневое поражение нашим подразделениям, в том числе устраивая засады на дорогах в виде так называемых ждунов. Мы выдвигаясь к очередной цели, на всякий случай проверяем дороги, которые есть по пути, и тем самым помогаем нашим парням двигаться более безопасно», — сообщил он.

По его словам, на дороге был обнаружен ожидающий прохождения российской техники дрон на оптоволокне с боевой частью.

«Работать решили сходу. Точно навели, ударили — “ждун” уничтожен на месте. Еще одна угроза снята, наш маршрут стал безопаснее. И так каждый вылет: проверяем, чистим дороги, прикрываем наших ребят», — сообщил он.