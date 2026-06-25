ВС России уничтожили засаду украинского «ждуна» на Сумском направлении

«Противник всячески пытается нанести огневое поражение нашим подразделениям, в том числе устраивая засады на дорогах в виде так называемых ждунов. Мы выдвигаясь к очередной цели, на всякий случай проверяем дороги, которые есть по пути, и тем самым помогаем нашим парням двигаться более безопасно», — сообщил он.