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Силы ПВО сбили еще один беспилотник. летевший к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник. летевший к Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сбит еще один БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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