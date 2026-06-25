Силы ПВО сбили еще один беспилотник. летевший к Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сбит еще один БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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