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Собянин заявил о сбитом БПЛА, попытавшемся атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом беспилотном аппарате, приближавшемся к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом беспилотном аппарате, приближавшемся к Москве.

БПЛА был уничтожен системой ПВО Минобороны России, рассказал Собянин в мессенджерах.

К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб.

БПЛА стал вторым, уничтоженным 25 июня. 24 июня были сбиты двадцать дронов.

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