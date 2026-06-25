Собянин заявил о сбитом БПЛА, попытавшемся атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом беспилотном аппарате, приближавшемся к Москве.
БПЛА был уничтожен системой ПВО Минобороны России, рассказал Собянин в мессенджерах.
К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб.
БПЛА стал вторым, уничтоженным 25 июня. 24 июня были сбиты двадцать дронов.
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