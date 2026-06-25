США протестировали летательный ИИ-аппарат для ядерных испытаний

Специалисты NNSA разработали аппарат от концепции до лётных испытаний всего за несколько месяцев, а не за годы, как это было бы при традиционном подходе. Согласно данным ведомства, проект был реализован в семь раз быстрее и в 15 раз дешевле, чем при использовании обычных методов производства. В мае 2026 года были проведены успешные испытания на армейском полигоне Дагвей в штате Юта, где аппарат сбрасывали с высоты около 10 километров.