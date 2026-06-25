В МИД заявили об отсутствии интереса ЕС и НАТО к договору о ненападении с РФ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне атак ВСУ на Москву заявил, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к прямой конфронтации с НАТО, вплоть до ядерного удара. По его словам, Европа наращивает влияние на Украину, Молдавию и Армению, а НАТО расширилось за счёт Финляндии и Швеции. Лавров также отметил, что Украина рассматривается как основа будущих европейских вооружённых сил, способных действовать без США.