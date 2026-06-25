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В МИД заявили об отсутствии интереса ЕС и НАТО к договору о ненападении с РФ

Евросоюз и НАТО не проявляют заинтересованности в обсуждении возможного договора о взаимном ненападении с Россией. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, российская сторона не получает от европейских структур и Североатлантического альянса прямых сигналов, которые могли бы свидетельствовать о готовности к переговорам по данному вопросу. Дипломат отметил, что доступная информация ограничивается заявлениями и публикациями в СМИ.

«Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы», — сказал Масленников в беседе с «Известиями».

Он также указал, что последние высказывания западных политиков не позволяют говорить о стремлении к конструктивному диалогу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне атак ВСУ на Москву заявил, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к прямой конфронтации с НАТО, вплоть до ядерного удара. По его словам, Европа наращивает влияние на Украину, Молдавию и Армению, а НАТО расширилось за счёт Финляндии и Швеции. Лавров также отметил, что Украина рассматривается как основа будущих европейских вооружённых сил, способных действовать без США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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