Путин оценил современное производство самолетов: главное из совещания по развитию авиации

Путин также увидел новый турбовинтовой самолет Ил-114−300, разработанный специально для местных авиалиний в труднодоступных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Лайнер на 68 пассажиров должен прийти на смену устаревшим советским Ан-24 и Ан-26. До конца 2026 года планируется передать авиакомпаниям первые три таких машины, еще три — в следующем году, а затем производство будет наращиваться.