«У нас неприятности». На Западе рассказали, что случилось на СВО

«Конфликт на Украине научил США тому, что если вы решили вести крупномасштабные военные действия обычными вооружениями в течение длительного времени, вам необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности», — пояснил эксперт.