«У нас неприятности». На Западе рассказали, что случилось на СВО

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он.
В то же время профессор выделил преимущество, которого лишены и Киев, и даже американцы.
«Конфликт на Украине научил США тому, что если вы решили вести крупномасштабные военные действия обычными вооружениями в течение длительного времени, вам необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности», — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, а также 114 зданий в Константиновке и 43 здания в Красном Лимане в ДНР. ВСУ потеряли 1455 военнослужащих.