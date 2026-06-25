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«У нас неприятности». На Западе рассказали, что случилось на СВО

Профессор Миршаймер: Россия добивается прогресса на поле боя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он.

В то же время профессор выделил преимущество, которого лишены и Киев, и даже американцы.

«Конфликт на Украине научил США тому, что если вы решили вести крупномасштабные военные действия обычными вооружениями в течение длительного времени, вам необходима значительная промышленная база. У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности», — пояснил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, а также 114 зданий в Константиновке и 43 здания в Красном Лимане в ДНР. ВСУ потеряли 1455 военнослужащих.

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