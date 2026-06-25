Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии пять человек пострадали из-за землетрясения

В Японии пять человек пострадали из-за сильного землетрясения.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. Четыре человека в префектуре Аомори и один в префектуре Иватэ получили ранения из-за сильного землетрясения в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные службы.

Четыре человека в префектуре Аомори, где сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии, получили травмы при падении, а также от упавших с верхних полок предметов. В префектуре Иватэ в больницу попала 90-летняя женщина, она получила травмы при падении.

Также сообщается, что в лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока застрял первоклассник.

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.