В США поменяли оценку ущерба Венесуэле от разрушительного землетрясения

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Геологическая служба США поменяла оценку ущерба, полученного Венесуэлой от землетрясения магнитудой 7,1 баллов, по ее данным, экономически потери составят о 1 до 5% ВВП страны.
Ранее Геологическая служба США заявляла, что экономические потери Венесуэлы от недавнего землетрясения могут составить от 2 до 20% ВВП.
«Предполагаемый экономический ущерб составляет от 1 до 5% ВВП Венесуэлы», — говорится на сайте службы.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.