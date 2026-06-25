Представители МИД России уже подтверждали намерение подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения, подчеркнув, что подготовка исковых заявлений ведётся. В дипломатическом ведомстве также отмечали, что попытки урегулировать разногласия путём переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными. В качестве примеров системного ущемления прав в МИД указывали на запреты использования русского языка, переименование Русского театра в Таллине и закрытие Центра русской культуры в эстонской столице.