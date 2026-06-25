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Медведев: РФ подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русскоязычных

Россия в ближайшее время подаст жалобы в Международный суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию в связи с дискриминацией и системным нарушением прав русскоязычных граждан, проживающих в этих государствах. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Life.ru

По словам политика, Москва намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые проводят дискриминационную политику. Поводом для обращения станет Международная конвенция 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая даёт право государствам-участникам направлять жалобы в Международный суд ООН.

«Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершён. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», — заявил Медведев.

Представители МИД России уже подтверждали намерение подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения, подчеркнув, что подготовка исковых заявлений ведётся. В дипломатическом ведомстве также отмечали, что попытки урегулировать разногласия путём переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными. В качестве примеров системного ущемления прав в МИД указывали на запреты использования русского языка, переименование Русского театра в Таллине и закрытие Центра русской культуры в эстонской столице.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о провокациях Запада, стремящегося добиться поражения России, в том числе путём эскалации рисков ядерного конфликта. Тогда он подчеркнул, что «игрища» с ядерной тематикой ничем хорошим для западных стран не закончатся.

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