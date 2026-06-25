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Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб. Планируется, что документы станут общедоступными к 23 октября — к 70-й годовщине подавления венгерского восстания 1956 года.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб. Планируется, что документы станут общедоступными к 23 октября — к 70-й годовщине подавления венгерского восстания 1956 года.

«Мы внесли в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Мы дали это обещание и выполним его. Тем самым мы наконец исполняем давно назревший долг перед венгерским народом», — написал венгерский премьер в соцсети Х.

Как сообщает Bloomberg, ожидается, что законопроект будет принят без задержек, так как сторонники Петера Мадьяра обладают в парламенте большинством.

Законопроект предусматривает создание независимого комитета из историков, архивистов и сотрудников разведки, которые определят, какие документы останутся закрытыми. Критерии секретности будут ужесточены: скрывать информацию разрешат только в случае угрозы отношениям со странами ЕС, Европейской экономической зоны или НАТО.

В конце апреля 2026 года господин Мадьяр пообещал, что новое правительство откроет доступ к архивам спецслужб, занимавшихся внутренней разведкой в эпоху коммунизма.

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