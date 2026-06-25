Офицер Юса: ВСУ заранее вывели специалистов по минированию из Константиновки

«Специалистов [для минирования позиций] не хватило [в Константиновке], я думаю, что просто таких специалистов не было. Они, когда поняли, что ситуация идет не в их сторону, оттянули своих основных специалистов, остались люди, которые бусифицированы (насильно мобилизованы — прим. ТАСС)», — сказал он.