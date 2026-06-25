ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Украинское командование заблаговременно вывело из Константиновки всех квалифицированных специалистов по минированию, оставив на позициях менее подготовленный личный состав. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса.
«Специалистов [для минирования позиций] не хватило [в Константиновке], я думаю, что просто таких специалистов не было. Они, когда поняли, что ситуация идет не в их сторону, оттянули своих основных специалистов, остались люди, которые бусифицированы (насильно мобилизованы — прим. ТАСС)», — сказал он.
По словам офицера, при отступлении украинские военные обычно минируют оставленные позиции, вооружение и продовольствие, устанавливают нажимные мины и растяжки. Однако на этом участке масштабного минирования не зафиксировано.
Он также отметил, что на других направлениях российские военные неоднократно сталкивались с минированием бытовых предметов, включая детские игрушки, бумажники и даже салфетки. Однако в Константиновке подобных случаев не зафиксировано.