Владимир Шалак стал Почётным гражданином Омска

Более 40 лет Владимир Шалак работал в сфере культуры, сначала в районах области. Затем в 90-х занимал руководящие должности в департаменте культуры мэрии. В 2001 году стал управляющим делами Омского горсовета, и вернулся в департамент в 2012-м, проработав на посту еще 8 лет. Ушёл в отставку в 2020 году.