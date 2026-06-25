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Владимир Шалак стал Почётным гражданином Омска

Решение присвоить звание Заслуженному работнику культуры Владимиру Шалаку принял городской совет.

Источник: Администрация Омска

Городской совет Омска присвоил звание «Почётный гражданин Омска» Заслуженному работнику культуры Владимиру Шалаку. Решение принято на пленарном заседании горсовета.

Звание присваивается пожизненно раз в пять лет людям, внёсшим значительный вклад в развитие города. Владимир Шалак стал 70-м его обладателем.

Более 40 лет Владимир Шалак работал в сфере культуры, сначала в районах области. Затем в 90-х занимал руководящие должности в департаменте культуры мэрии. В 2001 году стал управляющим делами Омского горсовета, и вернулся в департамент в 2012-м, проработав на посту еще 8 лет. Ушёл в отставку в 2020 году.

Напомним, в 2025 году году звание «Почётный гражданин Омска» присвоили всем ветеранам Великой Отечественной войны.