Владимир Шалак стал Почётным гражданином Омска

Городской совет Омска присвоил звание «Почётный гражданин Омска» Заслуженному работнику культуры Владимиру Шалаку. Решение принято на пленарном заседании горсовета.
Звание присваивается пожизненно раз в пять лет людям, внёсшим значительный вклад в развитие города. Владимир Шалак стал 70-м его обладателем.
Более 40 лет Владимир Шалак работал в сфере культуры, сначала в районах области. Затем в 90-х занимал руководящие должности в департаменте культуры мэрии. В 2001 году стал управляющим делами Омского горсовета, и вернулся в департамент в 2012-м, проработав на посту еще 8 лет. Ушёл в отставку в 2020 году.
Напомним, в 2025 году году звание «Почётный гражданин Омска» присвоили всем ветеранам Великой Отечественной войны.