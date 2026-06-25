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Командир Кредо: бойцы РФ уничтожили восемь укреплений ВСУ на Сумщине за неделю

Удары нанес расчет крылатых дронов «Молния-2» 352-го мотострелкового полка группировки «Север», сообщил военнослужащий.

КУРСК, 25 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» за неделю ликвидировали восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Кредо.

«Расчет крылатых дронов “Молния-2” успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами, что позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны», — сообщил он.

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