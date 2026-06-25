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Венесуэла ввела режим ЧС после сильных землетрясений

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес, выступая в телеэфире, объявила в стране чрезвычайное положение. Около 18:00 среды по местному времени (1:00 четверга мск) к северо-западу от Каракаса произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес, выступая в телеэфире, объявила в стране чрезвычайное положение. Около 18:00 среды по местному времени (1:00 четверга мск) к северо-западу от Каракаса произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

«Мы в настоящий момент вводим чрезвычайное положение в соответствии с нашей конституцией», — заявила госпожа Родригес. Не приводя цифр, она подтвердила наличие жертв и выразила соболезнования близким погибших. Также она сообщила, что столичный аэропорт закрыт из-за повреждений.

Землетрясение ощущалось почти по всей территории страны, включая столицу Каракас. Подземным толчкам присвоен красный уровень, что означает высокую вероятность большого количества жертв и масштабных разрушений.

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