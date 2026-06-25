Российские военные рассказали о деморализации ВСУ в Красном Лимане

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором пленный украинский военный Юрий Контробай рассказал, что в Красном Лимане многие военнослужащие ВСУ покидают позиции, потому что не видят смысла в сопротивлении. По его словам, для боевиков ВСУ это является одним из немногих способов выжить. Командование украинских войск, добавил пленный, не помогает, а только усугубляет их положение в Красном Лимане.