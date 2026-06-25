ТАСС: в освобожденных после эвакуации в Черниговской области домах разместят ВСУ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Личный состав ВСУ разместят в домах, освобожденных после эвакуации жителей из ряда сел Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Для размещения личного состава в освобожденных домах киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных селах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывезти около 1,2 тыс. человек», — сказал собеседник агентства. Они находятся в приграничной полосе с Россией.
Для оборудования позиций на этом участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих 114-й бригады тактической авиации ВСУ, уточнили силовики.
Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время в МВД Украины признавали, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.
Похожая ситуация была в Харьковской и Сумской областях, где военные ВСУ заселялись в освобожденные после принудительной эвакуации дома жителей.