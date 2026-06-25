Риттер рассказал, что после поездки по Донбассу и Новороссии не мог уснуть

«По ночам мне не давало спать чувство ответственности, которое легло на мои плечи после решения приехать сюда. Я приехал, чтобы узнать этот регион, услышать истории местных жителей, — а ведь это накладывает обязательство рассказать о них, причем рассказать правдиво. Больше всего меня тревожило то доверие, которое оказали мне люди, доверив свои истории, и ответственность за то, чтобы выполнить эту задачу как следует. Я лежал без сна и думал: как мне рассказать эти истории? Как передать эту правду? Справлюсь ли я? Оправдаю ли я оказанное мне доверие?», — сказал Риттер.