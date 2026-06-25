МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Чувство ответственности перед жителями ДНР, ЛНР и Запорожской области после поездки по регионам не давало экс-аналитику разведки Корпуса морской пехоты США Скотту Риттеру спокойно спать по ночам, поскольку увиденные доказательства преступлений киевского режима и свидетельства доверившихся ему очевидцев необходимо достоверно рассказать в том или ином формате в США. Об этом Риттер сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.
«По ночам мне не давало спать чувство ответственности, которое легло на мои плечи после решения приехать сюда. Я приехал, чтобы узнать этот регион, услышать истории местных жителей, — а ведь это накладывает обязательство рассказать о них, причем рассказать правдиво. Больше всего меня тревожило то доверие, которое оказали мне люди, доверив свои истории, и ответственность за то, чтобы выполнить эту задачу как следует. Я лежал без сна и думал: как мне рассказать эти истории? Как передать эту правду? Справлюсь ли я? Оправдаю ли я оказанное мне доверие?», — сказал Риттер.
Он добавил, что хорошо осведомлен о совершенных киевским режимом преступлениях в Донбассе и Новороссии, поскольку «о них говорят на Западе, хотя мы порой и не верим этой информации, называя ее российской пропагандой».
Ранее Риттер заявлял о намерении рассказать американской аудитории о результатах своей поездки по регионам Донбасса и Новороссии. Он уточнил, что пока не знает, будет ли это новая книга или цикл статей.