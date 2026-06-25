В Австралии заявили о попытке иностранных спецслужб получить секреты AUKUS

Однако, как отметил глава ASIO, австралийский специалист заподозрил попытку вербовки и сообщил об этом спецслужбе. В ходе расследования он добровольно передал ASIO полученные ранее денежные средства, а специалисты службы использовали его телефон для контакта с иностранным разведчиком. «Сотрудница иностранной разведки была явно не готова к тому, что разговаривает с представителями ASIO, после чего мы потребовали прекратить попытки вербовки австралийских граждан», — сказал Берджесс. По его словам, после разговора сотрудник иностранной разведки прервал соединение.