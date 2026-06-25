Дрон на оптоволокне уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области

«Мы засекли движение при детальном рассмотрении подхода и поняли, что придется задействовать еще один дрон, чтобы наверняка. Чтобы не дать противнику скрыться, мы решили сесть и ждать, пока второй дрон подлетит. Во время ожидания противник, видимо, решив, что угроза миновала, решил выйти», — рассказал он..