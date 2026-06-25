Дрон на оптоволокне уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области

КУРСК, 25 июн — РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» уничтожили с помощью FPV-дрона на оптоволокне опорный пункт ВСУ с живой силой на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Тихий.
«Мы засекли движение при детальном рассмотрении подхода и поняли, что придется задействовать еще один дрон, чтобы наверняка. Чтобы не дать противнику скрыться, мы решили сесть и ждать, пока второй дрон подлетит. Во время ожидания противник, видимо, решив, что угроза миновала, решил выйти», — рассказал он..
По словам военнослужащего, дрон на оптоволокне не боится помех, поэтому он был точно наведен на скопление живой силы и опорный пункт противника.
«В результате цель поражена полностью, противник уничтожен. Работаем аккуратно, но безжалостно — враг не должен чувствовать себя в безопасности даже в самых глухих местах», — сообщил он.