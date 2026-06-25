«Ядерный шантаж»: Гатилов заявил о попытках давления США в переговорах с РФ и КНР

«И главная их задача — запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гатилов отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для поддержания эффективности своего ядерного потенциала в интересах нацбезопасности и не намерена поддаваться «ядерному шантажу».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно наличие ядерного арсенала является главным сдерживающим фактором, предотвращающим от сползания планеты в масштабный военный конфликт.