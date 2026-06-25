Бывший глава аппарата мэра Нью-Йорка обвинен в получении взяток

«Фрэнку Кароне было доверено управлять городским правительством, но вместо этого он поставил свое богатство и статус выше служебных обязанностей», — сообщила в суде помощник прокурора США Сара Виник. Адвокат Кароне, комментируя его арест, заявил, что дело основано на «многочисленных предположениях». По его словам, нет ни одного факта, указывающего на то, что Фрэнк Кароне сделал что-то конкретное, чтобы повлиять на что-либо в правительстве Нью-Йорка.