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Бойцы Южной группировки сорвали ротацию ВСУ на подходе к Константиновке

Операторы FPV-дронов поразили автомобили противника вместе с живой силой.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на двух автомобилях на подходе к Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе боевых действий разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили ротацию противника на автомобиле на подходе к населенному пункту Константиновка. Противник осуществлял перевозку личного состава. Координаты цели были переданы оператору FPV-дрона. Прямым попаданием автомобиль противника вместе с живой силой был уничтожен. Тем самым оператор FPV-дрона сорвал задачи противника, лишив его транспорта и поддержки пехоты», — сказали там.

Разведчики также обнаружили еще один автомобиль и передали координаты оператору FPV-дрона, который уничтожил машину вместе с живой силой. «Планы противника были сорваны. Противник не в состоянии осуществить поддержку своей пехоты. Любая попытка перевозки живой силы, доставки груза и материального имущества становится неудачной», — уточнили в ведомстве.