Бойцы Южной группировки сорвали ротацию ВСУ на подходе к Константиновке

Разведчики также обнаружили еще один автомобиль и передали координаты оператору FPV-дрона, который уничтожил машину вместе с живой силой. «Планы противника были сорваны. Противник не в состоянии осуществить поддержку своей пехоты. Любая попытка перевозки живой силы, доставки груза и материального имущества становится неудачной», — уточнили в ведомстве.