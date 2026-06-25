В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Оренбургской области.
Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА» — проинформировал он.
Ранее сообщалось, что средства ПВО за день уничтожили 245 украинских беспилотников над территорией России.
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