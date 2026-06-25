Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с премьер-министром Казахстана

В ходе встречи Ли Цян отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Казахстан постоянно углубляют и укрепляют вечное всестороннее стратегическое партнерство, которое приносит плодотворные результаты. Это по праву считается эталоном взаимопомощи и взаимного выигрыша между соседними странами, констатировал он.
По его словам, Китай готов вместе с Казахстаном работать над дальнейшим углублением добрососедства и дружбы, упрочнением политического взаимодоверия, укреплением взаимовыгодного сотрудничества, с тем чтобы принести больше пользы народам двух стран.
Китай готов совместными с Казахстаном усилиями продвигать расширение двусторонней торговли и повысить ее качество, укрепить и углубить сотрудничество в области энергетики и минеральных ресурсов, всесторонне вывести взаимосвязанность на новый уровень, а также расширить кооперацию в нарождающихся сферах, таких как искусственный интеллект, «умные» города, большие данные и цифровая экономика, придавая тем самым новый импульс процессам модернизации в обеих странах, заявил глава китайского правительства.
Китай также готов углублять обмены и сотрудничество с Казахстаном в таких областях, как культура, туризм, образование, молодежь и других сферах, и также содействовать взаимному пониманию и дружбе между народами двух стран, отметил Ли Цян, добавив, что две стороны должны укреплять сотрудничество в рамках механизма Китай-Центральная Азия и Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и совместно содействовать устойчивому региональному развитию.
Олжас Бектенов отметил, что главы двух государств предоставили стратегическое руководство и придали мощный импульс двустороннему сотрудничеству. Он добавил, что казахстанская сторона готова совместно с китайской стороной реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжать наращивать обмены на высоком уровне, и в рамках сотрудничества по совместному строительству инициативы «Пояс и путь» постоянно углублять сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, взаимосвязанность, энергетика, сельское хозяйство, промышленность и другие, расширять гуманитарные обмены, и содействовать достижению большего числа практических результатов по развитию казахстанско-китайского вечного всеобъемлющего стратегического партнерства.
Казахстанская сторона готова создать более благоприятную среду для инвестиций китайских предприятий в стране, укреплять коммуникацию и кооперацию с Китаем на многосторонних площадках, и поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе, добавил Олжас Бектенов.