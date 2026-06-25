Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с премьер-министром Казахстана

Олжас Бектенов отметил, что главы двух государств предоставили стратегическое руководство и придали мощный импульс двустороннему сотрудничеству. Он добавил, что казахстанская сторона готова совместно с китайской стороной реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжать наращивать обмены на высоком уровне, и в рамках сотрудничества по совместному строительству инициативы «Пояс и путь» постоянно углублять сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, взаимосвязанность, энергетика, сельское хозяйство, промышленность и другие, расширять гуманитарные обмены, и содействовать достижению большего числа практических результатов по развитию казахстанско-китайского вечного всеобъемлющего стратегического партнерства.