Трамп заявил, что США помогут Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения.
«Два мощных землетрясения, которые только что потрясли великий народ Венесуэлы, были масштабными и привели к огромному числу погибших», — написал он в Truth Social.
«США готовы, желают и способны оказать помощь! Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями», — добавил он.
Землетрясение в Венесуэле произошло в вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.