Трамп заявил, что США помогут Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

Землетрясение в Венесуэле произошло в вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.