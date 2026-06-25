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Трамп заявил, что США помогут Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

Президент Соединенных Штатов дал указания всем ведомствам американского правительства подготовиться к оперативным действиям.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения.

«Два мощных землетрясения, которые только что потрясли великий народ Венесуэлы, были масштабными и привели к огромному числу погибших», — написал он в Truth Social.

«США готовы, желают и способны оказать помощь! Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями», — добавил он.

Землетрясение в Венесуэле произошло в вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.

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