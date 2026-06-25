Степашин назвал правильным решением выделить СК из прокуратуры в 2011 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин назвал правильным решение выделить Следственный комитет из органов прокуратуры России в 2011 году.
«Я считаю, что придание максимально больших возможностей Следственному комитету было правильным решением. Сотрудники органов следствия получили больше самостоятельности», — сказал он в беседе с ТАСС в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам Степашина, образование СК никак не ухудшило ситуацию с надзором за органами следствия, который осуществляет прокуратура в необходимом объеме.
Он напомнил, что, когда принималось решение о создании СК, речь шла о том, что это будет единый следственный орган, своего рода аналог ФБР США. «Речь тогда шла также и о том, чтобы следственные органы МВД и ФСБ также были кооптированы туда, но были высказаны аргументы против, особенно Федеральной службой безопасности, у них подследственность совершенно иная», — сказал Степашин.
В то же время он отметил, что Следственный комитет активно работает со следователями МВД и ФСБ. «Есть ряд совместных дел, совместных проверок, которые проводят работники СК, МВД и ФСБ», — сказал Степашин.
На ПМЮФ-2026 одна из сессий будет посвящена 15-летию создания Следственного комитета РФ.