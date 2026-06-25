Степашин назвал правильным решением выделить СК из прокуратуры в 2011 году

Он напомнил, что, когда принималось решение о создании СК, речь шла о том, что это будет единый следственный орган, своего рода аналог ФБР США. «Речь тогда шла также и о том, чтобы следственные органы МВД и ФСБ также были кооптированы туда, но были высказаны аргументы против, особенно Федеральной службой безопасности, у них подследственность совершенно иная», — сказал Степашин.