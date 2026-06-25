Трамп: США не наносили удар по школе в Минабе

Президент США Дональд Трамп предположил, что американские силы не наносили удар по школе в Минабе в начале вооруженного конфликта с Ираном. По словам господина Трампа, установить виновных может не получиться. Он отметил, что не видел ничего, что убедило бы его в ответственности США, так как «ракеты летели отовсюду».