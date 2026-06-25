Президент Республики Корея обещал установить «настоящий мир» на полуострове

СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в годовщину начала Корейской войны (1950−1953 годов) обещал установить на полуострове настоящий мир, при котором у Сеула и Пхеньяна не будет причины для конфликта.
«Мы защитим народ и территорию с помощью высокого оборонительного потенциала, построим настоящий мир на Корейском полуострове, при котором не будет причин для беспокойства о возможности войны, не будет нужды драться», — привел офис президента слова Ли Чжэ Мёна.
«Это, пожалуй, лучшая благодарность, которую мы можем продемонстрировать героям за то, что они отдали свою жизнь и молодость, защищая страну», — сказал глава республики.
«Республика Корея превратилась из получателя международной помощи в ее донора, залечив шрамы войны. Мы обязаны вернуть услугу миру», — отметил президент. По его словам, правительство собирается чаще приглашать в страну участников конфликта из других государств, оказавших помощь Сеулу во время Корейской войны, власти РК также планируют «передать дух солидарности» следующим поколениям.
Накануне Ли Чжэ Мён посетил остров Ёнпхёндо на границе с КНДР, где встретился с военными и осмотрел технику подразделения Корпуса морской пехоты. Он также лично испытал огнестрельное оружие на стрельбище.