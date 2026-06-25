Президент Республики Корея обещал установить «настоящий мир» на полуострове

«Республика Корея превратилась из получателя международной помощи в ее донора, залечив шрамы войны. Мы обязаны вернуть услугу миру», — отметил президент. По его словам, правительство собирается чаще приглашать в страну участников конфликта из других государств, оказавших помощь Сеулу во время Корейской войны, власти РК также планируют «передать дух солидарности» следующим поколениям.