Politico: ЕС будет отбирать лояльных блогеров для освещения саммитов

По его данным, запуск программы намечен на июль. Каждая страна сможет самостоятельно предлагать кандидатов для участия в освещении мероприятий. Согласно документу, к работе не будут допускаться авторы, которые публиковали материалы, противоречащие ценностям ЕС. Кроме того, блогеры не должны иметь значительных или долгосрочных коммерческих контрактов с крупными брендами, а также занимать политические должности или стремиться к их получению. Как отмечает Politico, предпочтение планируется отдавать авторам с широкой аудиторией и опытом создания контента на политические темы, в том числе связанные с деятельностью Евросоюза.