Politico: ЕС будет отбирать лояльных блогеров для освещения саммитов

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Совет Евросоюза намерен допустить блогеров и инфлюенсеров к освещению саммитов ЕС и отдельных встреч министров в Брюсселе, однако участвовать в программе смогут только авторы, разделяющие ценности сообщества. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на рекомендации, направленные государствам ЕС.
По его данным, запуск программы намечен на июль. Каждая страна сможет самостоятельно предлагать кандидатов для участия в освещении мероприятий. Согласно документу, к работе не будут допускаться авторы, которые публиковали материалы, противоречащие ценностям ЕС. Кроме того, блогеры не должны иметь значительных или долгосрочных коммерческих контрактов с крупными брендами, а также занимать политические должности или стремиться к их получению. Как отмечает Politico, предпочтение планируется отдавать авторам с широкой аудиторией и опытом создания контента на политические темы, в том числе связанные с деятельностью Евросоюза.
Представитель Совета ЕС подтвердил изданию, что инфлюенсеры будут сопровождаться сотрудниками и не получат статус аккредитованных журналистов. Им также не будет предоставлен доступ к возможностям для СМИ наравне с представителями прессы.
Инициатива вызвала критику со стороны Международной ассоциации прессы, представляющей журналистов, работающих при институтах ЕС. В организации выразили опасения, что участие блогеров в освещении саммитов может негативно сказаться на работе профессиональных СМИ.