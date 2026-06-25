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Британия намерена продать нефть с танкера Smyrtos ради помощи Киеву

Власти Великобритании рассматривают возможность продажи почти 100 тыс. тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства планируют направить на военную помощь Украине.

Власти Великобритании рассматривают возможность продажи почти 100 тыс. тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства планируют направить на военную помощь Украине.

Об этом сообщила газета The Telegraph.

По их мнению, нефть на борту судна теперь принадлежит Лондону по закону и правительство может распорядиться ею по своему усмотрению.

Рыночная стоимость груза оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов. План пока находится на начальной стадии обсуждений. Рассматривается как прямой перевод денег киевскому режиму, так и закупка на эту сумму военной техники для ВСУ.

При этом сам танкер после завершения расследования, которое ведёт Национальное агентство по борьбе с преступностью, обещают отправить обратно в Россию.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер приказал военным перехватить в Ла-Манше танкер, который, как он утверждает, принадлежит «теневому флоту» России.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель разрешил задерживать танкеры с нефтью России в Средиземном море.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что власти Китая выступают против односторонних санкций Европейского союза в отношении танкеров с нефтью России.

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