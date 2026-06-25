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Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Минобороны России рассказало, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.

Минобороны России рассказало, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.

Замаскированные точки запуска БПЛА ВСУ, как сообщается, были обнаружены в ходе разведки.

После уточнения координат цели были оперативно переданы ударным расчетам, которые осуществили сбросы с коптеров и беспилотных аппаратов.

Использование дронов является одной из последних возможностей украинского командования доставить материальные средства и боеприпасы окруженным в городе украинским военным, заявили в российском оборонном ведомстве.

Читайте материал «ВС РФ уничтожили антенны-ретрансляторы ВСУ вблизи Константиновки».

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