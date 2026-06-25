МИД России: Москва будет добиваться отмены решения по рейсу MH17

«Идет письменная процедура, мы должны письменный меморандум подать в ближайшее время в установленный судом срок», — сказал господин Мусихин в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ. Он назвал принятое советом решение политически мотивированным и юридически необоснованным.