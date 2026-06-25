Глава запорожского Заксобрания: ВСУ повторяют методы фашистов при отступлении

«У них кончились или заканчиваются аргументы на поле боя. Это же чисто фашистская тактика. Они теперь все на людей переносят. Фашисты ведь тоже, когда отступали, все жгли, людей убивали, в рабство угоняли. Вот и эти ничего нового не придумали», — заявил Емельяненко, комментируя участившиеся атаки ВСУ на персонал ЗАЭС и убийства атомщиков.