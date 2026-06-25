Глава запорожского Заксобрания: ВСУ повторяют методы фашистов при отступлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Украинские военные атакуют персонал Запорожской АЭС в отместку за поражения от российской армии на поле боя. Убийство атомщиков и жителей Энергодара сродни тактике фашистов при отступлении в годы Великой Отечественной войны, такое мнение высказал ТАСС председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
«У них кончились или заканчиваются аргументы на поле боя. Это же чисто фашистская тактика. Они теперь все на людей переносят. Фашисты ведь тоже, когда отступали, все жгли, людей убивали, в рабство угоняли. Вот и эти ничего нового не придумали», — заявил Емельяненко, комментируя участившиеся атаки ВСУ на персонал ЗАЭС и убийства атомщиков.
В течение последних месяцев украинские войска значительно усилили обстрелы района ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. С начала года от ударов ВСУ погибли двое и пострадали шестеро сотрудников станции. 30 мая беспилотник ВСУ на оптоволокне ударил по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Противник неоднократно бил по транспортному цеху станции и автобусам, которые перевозят атомщиков, по инфраструктуре станции и Энергодара, в котором живут семьи работников ЗАЭС.