В Госдуме предложили разрешить школьникам семейный отпуск на пять дней

Дополнительный семейный образовательный отпуск для учащихся школ продолжительностью до пяти дней в году предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову.
Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что сейчас у родителей нет инструмента, позволяющего заранее спланировать короткую совместную поездку без риска споров из-за пропусков. Предполагается, что дни отдыха будут предоставляться по заявлению, а пройденный материал ребёнок обязан будет освоить самостоятельно.
Чернышов убеждён, что такая мера позволит семьям чаще выезжать к культурным и природным достопримечательностям и укрепит внутрисемейные связи. Особенно востребованной инициатива, по его мнению, окажется для родителей, работающих по сменному графику или часто бывающих в командировках.
«Несколько дополнительных дней, посвященных семейному общению и получению новых впечатлений, способны принести ребёнку не меньшую пользу, чем отдельные учебные занятия», — подчеркнул вице-спикер.
Ранее Кравцов заявил, что единые учебные пособия появятся по всем общеобразовательным предметам.