В Госдуме предложили разрешить школьникам семейный отпуск на пять дней

Чернышов убеждён, что такая мера позволит семьям чаще выезжать к культурным и природным достопримечательностям и укрепит внутрисемейные связи. Особенно востребованной инициатива, по его мнению, окажется для родителей, работающих по сменному графику или часто бывающих в командировках.