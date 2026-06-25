Офицер Юса: ВС РФ в Константиновке зафиксировали женщин-штурмовиков ВСУ

Военнослужащий отметил, что хотя личного общения с женщинами-штурмовиками ВСУ не было, их профессиональная подготовка заметна визуально: видно, что они понимают свои действия, знают, куда идут, и адекватно реагируют на стрессовые ситуации. По его словам, в плен такие бойцы пока не попадались. Он также добавил, что иностранные наемники, как правило, либо действуют до конца, либо стремительно покидают позиции, когда осознают, что шансов на успех не осталось.