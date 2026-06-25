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В Тульской области за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА

22 украинских БПЛА были уничтожены в Тульской области.

22 украинских БПЛА были уничтожены в Тульской области. заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере.

Миляев сказал, что дроны были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет.

Разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, зафиксировано не было.

Ночью и ранним утром сообщалось о двух БПЛА, сбитых при попытке атаковать Москву.

Читайте материал «Аэропорт Сочи приостановил полеты».

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