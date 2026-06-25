Сообщница Эпштейна Гилейн Максвелл обжалует свой приговор по делу о торговле людьми

«Ни один здравомыслящий присяжный не признал бы меня виновной, если бы эти документы были представлены присяжным или для перекрестного допроса», — отмечается в заявлении Максвелл, поданном в апреле и засекреченном с того момента. Максвелл самостоятельно представляет свои интересы в суде, пытаясь добиться отмены обвинительного приговора или смягчения наказания. Опираясь на опубликованные файлы, она также полагает, что правительство скрывало важные доказательства, свидетели давали ложные показания и адвокаты жертв Эпштейна фактически выступали в качестве обвинителей в ее уголовном деле.