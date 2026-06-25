Потасовка произошла при перевозке тела Ербаяна Мухтара

«По данной видеозаписи сообщаем, что сотрудники полиции прибыли для организации транспортировки тела умершего в Центр судебно-медицинской экспертизы. Данная процедура предусмотрена законодательством для установления точной причины смерти и обеспечения правовых мер. В ходе выполнения служебных обязанностей прибывшие сотрудники столкнулись с воспрепятствованием и оказанием физического противодействия. Вместе с тем по данному факту начато служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, в том числе сотрудникам полиции», — сообщили в департаменте полиции Астаны.