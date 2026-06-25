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Потасовка произошла при перевозке тела Ербаяна Мухтара

Астана. 25 июня. КазТАГ — В департаменте полиции Астаны прокомментировали потасовку, произошедшую при транспортировке тела бывшего военнослужащего Национальной гвардии Ербаяна Мухтара, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«По данной видеозаписи сообщаем, что сотрудники полиции прибыли для организации транспортировки тела умершего в Центр судебно-медицинской экспертизы. Данная процедура предусмотрена законодательством для установления точной причины смерти и обеспечения правовых мер. В ходе выполнения служебных обязанностей прибывшие сотрудники столкнулись с воспрепятствованием и оказанием физического противодействия. Вместе с тем по данному факту начато служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, в том числе сотрудникам полиции», — сообщили в департаменте полиции Астаны.

Ранее КазТАГ сообщал, что бывший военнослужащий Национальной гвардии Ербаян Мухтар, который, по официальной версии, впал в кому после «падения в туалете», скончался.

Позже министерство здравоохранения сообщило, что Мухтар почти три года находился в крайне тяжелом состоянии после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время срочной службы. По данным ведомства, причиной смерти стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся на фоне полученной травмы и последующих осложнений.