Рютте опроверг слова Мелони, заявив о помощи Италии в войне США с Ираном

Ещё в марте Мелони подчёркивала, что Италия не планирует присоединяться к конфликту с Ираном. Тогда она сообщала об отсутствии запросов на использование военных баз НАТО на территории страны. На этом фоне президент США Дональд Трамп раскритиковал итальянского лидера за недостаточную поддержку в противостоянии с Тегераном.