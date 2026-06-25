Рютте опроверг слова Мелони, заявив о помощи Италии в войне США с Ираном

Заявление генсека фактически опровергло позицию премьер-министра Джорджи Мелони, которая ранее отрицала содействие Вашингтону в боевых действиях. В той же речи говорилось и об участии Румынии.
Министерство обороны Италии позже объяснило ситуацию иначе. В ведомстве назвали слова Рютте простой оговоркой. Чиновники уточнили, что страна согласовывала только технические и логистические перелёты в рамках двустороннего соглашения. О прямом участии в военной кампании речи не шло.
Ещё в марте Мелони подчёркивала, что Италия не планирует присоединяться к конфликту с Ираном. Тогда она сообщала об отсутствии запросов на использование военных баз НАТО на территории страны. На этом фоне президент США Дональд Трамп раскритиковал итальянского лидера за недостаточную поддержку в противостоянии с Тегераном.
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