ИИ поставят следить за строительством очистных сооружений в России

Правительство решило подключить искусственный интеллект к контролю за строительством очистных сооружений. Мера затрагивает один из самых чувствительных инфраструктурных блоков: качество воды, сроки ввода объектов и расходование бюджетных средств на стройках, от которых напрямую зависит жизнь регионов.
О решении сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании в рамках инцидента № 55 «Очистные сооружения». По данным правительства, для контроля за строительством таких объектов будут использоваться цифровые инструменты и искусственный интеллект. Это должно снизить риск формальных отчетов, затяжек и срывов на объектах, которые часто становятся проблемой уже после освоения средств.
Практический смысл решения — постоянный мониторинг строек, а не разовая проверка после жалоб жителей или срыва сроков. Очистные сооружения относятся к объектам, где задержка быстро превращается в бытовую и экологическую проблему: ухудшается качество водоотведения, растут риски для рек, поселков и городских систем ЖКХ.
Дальше ключевым вопросом станет не сам факт внедрения ИИ, а его привязка к ответственности подрядчиков и региональных заказчиков. Если цифровой контроль будет фиксировать отставание на ранней стадии, власти смогут быстрее менять графики, взыскивать неустойки и не ждать, пока стройка превратится в долгострой.
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