ИИ поставят следить за строительством очистных сооружений в России

О решении сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании в рамках инцидента № 55 «Очистные сооружения». По данным правительства, для контроля за строительством таких объектов будут использоваться цифровые инструменты и искусственный интеллект. Это должно снизить риск формальных отчетов, затяжек и срывов на объектах, которые часто становятся проблемой уже после освоения средств.