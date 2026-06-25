Медведев: РФ скоро подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русских

16 июня замглавы Совбеза заявил, что Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. Это, по его словам, важно на будущее. Он также заявил, что Россия, «в отличие от неонацистов в Европе», не собирается создавать концлагеря для европейских граждан.