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Медведев: РФ скоро подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русских

Россия в скором времени подаст в Международный суд ООН жалобу на страны Прибалтики из-за дискриминации и грубого нарушения прав людей, говорящих на русском языке. Об этом в среду, 24 июня, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Россия в скором времени подаст в Международный суд ООН жалобу на страны Прибалтики из-за дискриминации и грубого нарушения прав людей, говорящих на русском языке. Об этом в среду, 24 июня, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в частности, для этого существует международная конвенция 1965 года.

— Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен, — заявил Медведев, его слова цитирует ТАСС.

16 июня замглавы Совбеза заявил, что Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. Это, по его словам, важно на будущее. Он также заявил, что Россия, «в отличие от неонацистов в Европе», не собирается создавать концлагеря для европейских граждан.

До этого комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении законопроект, который значительно ограничивает вещание на русском языке на общественном телевидении.

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