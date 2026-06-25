Власти Китая возмущены отказом Тайваня принять материковых туроператоров

Заявки на посещение Тайваня подавали представители туристической отрасли из Шанхая и провинции Фуцзянь. Им необходимо было ознакомиться с туристическими маршрутами перед запуском новых направлений. Власти КНР разрешили жителям этих районов индивидуальные поездки на Тайвань в рамках политических мер, направленных на расширение обменов и сотрудничества.