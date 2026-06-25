Мадуро обратился к народу Венесуэлы после землетрясения

«В свете мощного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, наши молитвы обращены к пострадавшим венесуэльским семьям. В это трудное время мы призываем к национальному единству, спокойствию и любви. Наши сердца со всей Венесуэлой!» — говорится в заявлении.
Как передает телеканал CNN, Мадуро и его жена в настоящее время находятся под стражей в федеральной тюрьме в Нью-Йорке.
В своем обращении венесуэльский лидер призвал жителей страны поддержать работу спасательных и медицинских бригад.
«Пусть никто не останется один, пусть каждое сообщество позаботится о своих детях, бабушках и дедушках, больных. Венесуэла пережила множество испытаний, и мы выйдем из этого испытания сильными, с верой, дисциплиной и солидарностью», — сообщается от имени Мадуро.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 24 июня в венесуэльском штате Яракуй на севере страны. Отмечается, что очаг природного катаклизма залегал на глубине 13 км. Эпицентр землетрясения находился в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе.
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения после разрушительного землетрясения. Соответствующее заявление сделала уполномоченный президента республики Делси Родригес.