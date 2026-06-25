Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Сальвадор направят спасателей и медиков в Венесуэлу

США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, сообщил отвечающий за гуманитарные вопросы чиновник Госдепартамента США Джереми Левин.

США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, сообщил отвечающий за гуманитарные вопросы чиновник Госдепартамента США Джереми Левин.

Как сообщает New York Times, США координируют свои действия с партнерами в правительстве Венесуэлы. Госдеп уже мобилизовал группу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, добавил он.

О намерении помочь Каракасу также сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле. По его словам, страна готова направить 300 спасателей и парамедиков с оборудованием и медикаментами.

В Венесуэле произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Власти сообщили об обрушении зданий в Каракасе, также было повреждено здание главного международного аэропорта в Майкетии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше