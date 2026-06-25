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Гатилов: США усилили модернизацию ядерной триады

США усилили модернизацию ядерной триады под предлогом военно-ядерного продвижения РФ и КНР, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. На реализацию всей программы США в будущем понадобится выделить минимум $1 трлн, добавил постпред со ссылкой на американских экспертов.

США усилили модернизацию ядерной триады под предлогом военно-ядерного продвижения РФ и КНР, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. На реализацию всей программы США в будущем понадобится выделить минимум $1 трлн, добавил постпред со ссылкой на американских экспертов.

«Прикрываясь тем, что Россия и Китай якобы за счет ДСНВ сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной триады — наземного, подводного и воздушного компонентов», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости». Он отметил, что модернизация ядерной триады также затрагивает испытательный полигон в Неваде.

Осенью прошлого года президент Владимир Путин предложил продлить взаимные ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на один год. Полноценного ответа от Вашингтона не последовало, и в феврале 2026 года действие соглашения официально прекратилось. В Москве заявляли о намерении и дальше соблюдать установленные ядерные лимиты.

ДСНВ является ключевым соглашением между Россией и США в сфере контроля над вооружениями. Он был заключен в 2010 году для ограничения ядерных потенциалов обеих стран.

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