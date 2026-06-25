Гатилов: США усилили модернизацию ядерной триады

Осенью прошлого года президент Владимир Путин предложил продлить взаимные ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на один год. Полноценного ответа от Вашингтона не последовало, и в феврале 2026 года действие соглашения официально прекратилось. В Москве заявляли о намерении и дальше соблюдать установленные ядерные лимиты.