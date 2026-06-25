Закон о безнадзорных животных предложили изменить в Иркутской области

IrkutskMedia, 25 июня. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области разработали поправки в закон о безнадзорных животных. Изменения касаются критериев, при которых власти смогут ввести режим экстраординарной ситуации, порядка усыпления животных и сроков вступления закона в законную силу.
В службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области сообщили, что первым и самым важным предложением стало предложение о коллегиальном принятии решения об эвтаназии с участием ветеринаров, кинологов, представителей приюта и муниципалитета. Данную инициативу выдвинули для того, чтобы исключить автоматическое усыпление животных после истечения срока содержания.
Экстраординарный режим предлагают вводить только при наличии фактической угрозы жизни и здоровью людей. В настоящей редакции закона предусмотрено основание — 10 животных на 1 кв. км. Народные избранники предложили учитывать не только среднее количество животных, но и конкретные скопления собак у школ, детсадов, больниц и других социально значимых объектов. Если рядом с указанными локациями собирается 10 и более безнадзорных животных, то это будет являться поводом для принятия экстраординарных мер.
В полную юридическую силу закон вступит с 1 января 2028 года. Для того чтобы избежать спешки и правовых коллизий, на протяжении 2027 года будет установлен переходный период. В течение этого времени планируется разработать подзаконные акты, построить пункты временного содержания и подготовить инфраструктуру. Это позволит избежать спешки и правовых коллизий.
Финансирование мероприятий по отлову животных, их содержания, строительства пунктов временного содержания предусмотрено за счет областного бюджета.
Ранее агентство сообщало, депутаты ЗС Приангарья приняли закон, допускающий эвтаназию бездомных собак при определенных условиях. Закон разработала Ассоциация мэров региона. Власти смогут вводить режим «экстраординарной ситуации», который будут объявлять на срок до двух месяцев, если будет зафиксирован тяжкий вред здоровью или смерть человека от укусов, выявлено бешенство или плотность популяции превысит 10 собак на кв. км.