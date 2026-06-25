Закон о безнадзорных животных предложили изменить в Иркутской области

Экстраординарный режим предлагают вводить только при наличии фактической угрозы жизни и здоровью людей. В настоящей редакции закона предусмотрено основание — 10 животных на 1 кв. км. Народные избранники предложили учитывать не только среднее количество животных, но и конкретные скопления собак у школ, детсадов, больниц и других социально значимых объектов. Если рядом с указанными локациями собирается 10 и более безнадзорных животных, то это будет являться поводом для принятия экстраординарных мер.