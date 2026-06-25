Лукашенко: Беларусь открыта к сотрудничеству со Словенией в разных сферах

Он поздравил в четверг народ Словении с Днем государственности. В сообщении говорится, что 25 июня является для словенцев датой, которая стала символом важного исторического выбора, стремления к самостоятельному пути, утверждения своего места в мире.
По словам главы государства, Минск и Любляну объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить традиции и идентичность.
«Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах», — говорится в сообщении.
Белорусский лидер пожелал словенскому народу мира, согласия и стабильности.
День государственности является национальным праздником в Словении, его отмечают ежегодно 25 июня в память о провозглашении независимости страны в 1991 году и ее выходе из состава Югославии. В этот день в стране проходят масштабные народные гулянья и торжественные мероприятия.